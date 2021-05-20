ليبيا – قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن الاجتماع المقبل حول ليبيا في “صيغة برلين 2” على مستوى وزراء الخارجية سيعقد في 23 يونيو المقبل.

دي مايو أضاف خلال إحاطة أمام البرلمان الإيطالي حول الأمن في البحر الأبيض المتوسط، وفقًا لوكالة “نوفا” الايطالية أن إيطاليا تشارك بنشاط في آليات متابعة عملية برلين.

وأوضح أنه بناءً على طلب روما، دعت ألمانيا لعقد اجتماع جديد على غرار مؤتمر برلين على المستوى الوزاري في 23 يونيو لتعزيز التنسيق الدولي.

وتابع دي مايو: “تستمر اتصالاتي مع الشركاء الإقليميين والأوروبيين والدوليين الرئيسيين، بدءًا من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، حيث لدينا معها تنسيق مستمر ومثمر بشأن ليبيا، ليس فقط على المستوى السياسي، ولكن على المستوى الفني”.

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