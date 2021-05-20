ليبيا – كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق تفاصيل الملفات التي ستتم مناقشتها في جلسة مجلس النواب الاثنين المقبل.

بليحق أوضح في تصريح لقناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد أن البند الأول الذي سيتم مناقشته هو مشروع الميزانية، حيث قدمت الحكومة مشروع قانون الميزانية وتم إبداء عدد كبير من الملاحظات حول هذا المشروع خلال الأيام الماضية، وتم إعادتها للحكومة للعمل بالتوصيات والملاحظات التي أبديت، وبعد ذلك تم تشكيل لجنة من قبل رئيس مجلس الوزراء وهي لجنة وزارية.

وأشار إلى أن هذه اللجنة قامت بالتواصل مع اللجنة المالية في مجلس النواب، وتم بحث الملاحظات الواردة في كل تقارير اللجنة المالية وأعضاء مجلس النواب؛ من أجل إجراء التعديلات، وسيحال مشروع قانون الميزانية لمجلس النواب ليتم مناقشته الإثنين القادم.

وبيّن أن البند الثاني سيكون مخصصًا لمناقشة تولي المناصب القيادية في المناصب السيادية، لافتًا إلى أن هناك كمًا كبيرًا من الملاحظات، وأكثر من 30 توصية أصدرتها لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة في مجلس النواب، جانب منها فني ومالي.

كما قال: إنه تم تشكيل لجنة وزارية عقدت اجتماعاتها مع اللجنة المالية لتوضيح جميع النقاط غير الواضحة، وللعمل على الوصول لصيغة صحيحة، بحسب قوله.

ونوّه إلى أن كل الميزانيات في كل الدول تأخذ وقتًا لاعتمادها، ودائمًا ما يوضع عليها الملاحظات، وهي ليست عراقيل بل هي تعاون بين اللجنة المالية والحكومة ومجلس النواب، للوصول لميزانية تلبي احتياجات المواطن في الدرجة الأولى، وتحافظ على المال العام، خاصة في الظروف التي تمر بها البلاد.

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