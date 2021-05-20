واشنطن – أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن بلاده تتطلع إلى خفض التصعيد في المواجهة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في مسار وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية الأمريكية في أعقاب مكالمة هاتفية بحث خلالها بلينكن مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي “الجهود المبذولة لإنهاء العنف الذي أودى بحياة مدنيين إسرائيليين وفلسطينيين بمن فيهم أطفال”، وهي نقطة لم يذكرها البيان الذي سبق أن نشرته إسرائيل بشأن هذه المكالمة.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن بلينكن أكد في المكالمة “استمرار انخراط الولايات المتحدة مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية وأصحاب المصلحة الإقليميين، خلال الأيام المقبلة” في جهود وقف التصعيد.

من جانبه، أشار أشكنازي عبر “تويتر” إلى أنه أجرى “محادثة جيدة جديدة” مع بلينكن، عبر فيها عن شكره للولايات المتحدة على “دعمها الكامل” لإسرائيل، “بما في ذلك في مجلس الأمن”، مضيفا أنه أكد لبلينكن ضرورة أن تواصل إسرائيل “العمل ضد حماس والمنظمات الإرهابية في غزة حتى استعادة السلام والأمن لمواطني إسرائيل”.

وكان بلينكن قد صرح الثلاثاء بأن هدف الولايات المتحدة كان ولا يزال يتمثل في إنهاء العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين بأسرع ما يمكن.

المصدر: The Times of Israel

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