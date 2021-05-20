ليبيا – رأى المحلل السياسي جابر بن سلطان أن مشروع الميزانية الجديدة إُن أقرَّ من قبل البرلمان فهو بمثابة تشريع للفساد.

بن سلطان اعتبر في تصريح لموقع “إرم نيوز” أن الميزانية بهذا الرقم الكبير وبهذه البنود المبهمة، وغير المدروسة، وبدون معايير واضحة، هي مجرد وسيلة لسلب مليارات جديدة، تضاف لمليارات سابقة نهبت من ثروات البلاد دون أن تترك أي أثر على الحالة الاقتصادية، سواء للدولة أو المواطن.

وأشار إلى أن الحكومة مدتها بضعة أشهر ويفترض حسب الاتفاق الذي أتى بها أن لديها برنامج عمل محددًا، يتمثل في الإعداد لمرحلة الانتخابات التي تؤسس لمرحلة دائمة.

كما نوّه إلى أن الاهتمام بالأمور المالية، وعرض ميزانية بهذا الرقم الفلكي، يعني أن حكومة الوحدة الوطنية تسير على نهج الحكومات السابقة، التي صرفت حوالي 430 مليار دينار ليبي، لم تترك أثرًا على الواقع الليبي، وذلك وفق تقارير محلية ودولية، بحسب قوله.

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