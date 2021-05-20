روسيا – أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنيكول باشينيان، القائم بأعمال رئيس وزراء أرمينيا، عزم روسيا مواصلة جهودها لإعادة الوضع على الحدود الأرمنية الأذربيجانية إلى طبيعته.

وقال الكرملين في بيان أنه في متابعة المحادثات السابقة بينهما، بحث الزعيمان الروسي والأرمني بصورة مفصلة الوضع على الحدود الأرمنية الأذربيجانية، مشيرا إلى أن الطرفين أعربا عن “اهتمامهما بتسوية الحادث الحدودي بطريق التفاوض في أسرع وقت ممكن”.

وبحسب البيان فقد شدد بوتين على أن الجانب الروسي بصفته جهة الوساطة “يسهم بشكل نشط في إعادة الوضع إلى طبيعته وسنواصل جدودها في هذا الاتجاه”.

وختم البيان أن بوتين وباشينيان اتفقا على مواصلة اتصالات بينهما حول هذه القضية وقضايا أخرى.

وفي وقت سابق من اليوم، أجرى الرئيس الروسي اتصالا هاتفيا مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف تناول خلاله الحادث الأخير على الحدود الأذربيجانية الأرمنية، في سياق مناقشتهما للوضع في إقليم قره باغ.

وأفاد الكرملين بأن الرئيسين أعربا عن اعتقادهما بضرورة تسوية هذا الحادث “بطرق سياسية ودبلوماسية حصرا”، مع تأكيد الجانب الروسي أنه “سيواصل جهود الوساطة والاستشارة الرامية إلى عقد اتفاقية بين أذربيجان وأرمينيا حول إطلاق عملية ترسيم وتحديد الحدود الدولية” بينهما.

وأعلنت الحكومة الأرمينية يوم 12 مايو أن قوات أذربيجانية دخلت إلى منطقة سونيك الحدودية حيث حاولت تنفيذ أعمال “لترسيم الحدود”.

ونفت أذربيجان أن قواتها تسللت إلى عمق الأراضي الأرمنية، قائلة إنها قامت بحماية أراضيها.

المصدر: RT

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