بيريز الأسرع في جولة التجارب الحرة الأولى للفورمولا 1 في موناكو

بيريز الأسرع في جولة التجارب الحرة الأولى للفورمولا 1 في موناكو

موناكو – سجل المكسيكي سيرخيو بيريز سائق “ريد بول” أسرع زمن في جولة التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة موناكو الكبرى الجولة الخامسة من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الخميس.

وتفوق بيريز في إحدى جولات التجارب الحرة للمرة الأولى مع فريقه الحالي “ريد بول” مع عودة فورمولا 1 لشوارع موناكو بعد عامين بسبب فيروس كورونا المستجد سريع العدوى.

وكان بيريز انضم لفريقه الحالي قادما من “ريسنيغ بوينت” (الذي تحول حاليا إلى أستون مارتن) بعد نهاية الموسم الماضي.

وتفوق بيريز اليوم على جميع أقرانه على المضمار المجاور للساحل عندما سجل دقيقة واحدة و12.487 ثانية مستخدما إطارات لينة.

وسجل الإسباني كارلوس ساينز سائق “فيراري” ثاني أسرع زمن في الجولة بفارق 0.119 عن صاحب الصدارة في حين جاء الهولندي الشاب ماكس فرستابن سائق “ريد بول” الثاني في المركز الثالث باستخدام إطارات متوسطة مثل ساينز.

وفي الترتيب العام بعد أول أربع جولات من الموسم يتخلف فرستابن صاحب المركز الثاني عن سائق “مرسيدس” البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات بفارق 14 نقطة.

واحتل هاميلتون المركز الخامس في الجولة الأولى اليوم مع استخدام إطارات متوسطة متقدما مباشرة على زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس.

وألغي سباق موناكو الشهير والمتميز في العام الماضي بسبب أزمة جائحة كوفيد-19 لكنه يقام الآن بحضور 40 في المئة من القدرة الاستيعابية لمدرجاته مع السماح بحضور 7500 مشجع يوميا.

وعادة تقام جولتا التجارب الأوليان في سباق موناكو يوم الخميس بعكس السباقات الأخرى بينما يكون الجمعة يوم راحة للجميع.

المصدر: رويترز

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