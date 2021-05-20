روسيا – خرج مؤسس العملة الرقمية “إثريوم” فيتاليك بوتيرين من نادي مليارديرات العالم، كذلك خسر بوتيرين لقبه كأصغر ملياردير في سوق العملات الرقمية أمس.

وجاء ذلك في ظل هبوط سوق العملات الرقمية أمس حيث سجلت عملتا “إثريوم” و”البيتكوين” أكبر تراجع ليوم واحد منذ مارس من العام الماضي.

وفي ظل انهيار سوق العملات الرقمية تراجعت ثروة فيتاليك بوتيرين بنحو 40% إلى ما دون مستوى المليار دولار، حيث بلغت 850 مليون دولار.

وللمقارنة فقد كانت تبلغ ثروة بوتيرين في 12 مايو الجاري مستوى 1.4 مليار دولار، وفقا لبيانات مجلة “فوربس” الأمريكية.

المصدر: فوربس

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