فلسطين – يتواصل التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لليوم الحادي عشر على التوالي ، فيما تتكثف الجهود الدولية، من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته على القطاع.

وفيما تحدث الإعلام الإسرائيلي عن “سريان هدنة فجرا بمبادرة مصرية ودعم أمريكي أوروبي، لأغراض إنسانية”، جدد الجيش الإسرائيلي غاراته صباح اليوم على القطاع ما أدى في حصيلة أولية إلى مقتل فلسطينية وإصابة أطفالها.

-المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال إن الطيران الإسرائيلي شن غارات ليل الأربعاء/ الخميس، على عشرات الأهداف تحت الأرض، واستهدف مواقع إنتاج أسلحة وعدة مواقع إطلاق صواريخ.

-وصول 8 مصابين فلسطينيين جدد إلى مصر لتلقي العلاج، وبذلك يصل إجمالي عدد المصابين في مصر إلى 12.

-الخارجية الأمريكية: الوزير أنتوني بلينكن أكد باتصال مع نظيره الإسرائيلي أن بلاده تتطلع إلى خفض التصعيد في المواجهة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في مسار وقف إطلاق النار.

-المجموعة العربية في الأمم المتحدة تعلن أن الجمعية العامة ستعقد اجتماعا طارئا اليوم الخميس، لبحث تطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

-كتائب القسام تستهدف حافلة لنقل الجنود قرب قاعدة “زيكيم” شمال قطاع غزة بصاروخ موجه.

-الجيش الإسرائيلي: أكثر من 4 آلاف صاروخ أطلق من غزة منذ بدء التصعيد ونسبة نجاح القبة الحديدية بلغت 90%.

-وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”: مستوطنون يعتدون على رجال دين مسيحيين قرب كنيسة القيامة، بالقدس المحتلة.

-صحيفة “وول ستريت جورنال” تنقل ‏عن مصادر مطلعة أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس” قد يبدأ سريانه اعتبارا من يوم الجمعة.

-إعلام لبناني: دورية للجيش الإسرائيلي تطلق 3 قنابل دخانية باتجاه المزارعين​ اللبنانيين قرب مستعمرة المطلة على حدود لبنان الجنوبية.

-وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهن ينفي ما أشيع عن احتمال وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة اعتبارا من يوم الجمعة.

-مصادر في حزب “الليكود” الإسرائيلي لصحيفة “معاريف”: هناك مخاوف من أن زعيم الحزب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يطيل أمد التصعيد الحالي حول قطاع غزة لاعتبارات سياسية ضيقة.

المصدر : RT

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