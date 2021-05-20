ليبيا – تحدث تقرير إخباري نشره تلفزيون “ليجيت نيجيريا” عن تجربة مروعة مر بها مهاجر غير شرعي عاد إلى بلاده قادمًا من ليبيا، بعد أن فقد بصره هناك.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن “ستانلي أوجيرياخي” قوله: إن فقدان بصره الذي تسبب بهجر زوجته له وحرمانه من أطفاله الـ3 أتى نتيجة الاعتداء الذي تعرض له عندما وصل إلى ليبيا؛ حيث تم اختطافه وضربه مع مهاجرين غير شرعيين آخرين.

وأضاف “أوجيرياخي”: إن من قاموا باختطافه طلبوا منه الاتصال بأي شخص في نيجيريا أو أوروبا لإرسال الأموال لهم أو التعرض للتعذيب والقتل، مقدمًا النصح للنيجيريين بعدم خوض تجربة الهجرة غير الشرعية؛ لأن عواقب السفر بشكل غير قانوني وخيمة دائمًا.

ترجمة المرصد – خاص

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