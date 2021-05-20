ليبيا – أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة سيزور إيطاليا في 31 مايو المقبل، فيما أنه من المقرر عقد منتدى أعمال سيسمح للفاعلين الاقتصاديين الإيطاليين الرئيسين بالتحدث مع السلطات الليبية.

دي مايو وخلال إحاطة في البرلمان الإيطالي حول الأمن في البحر الأبيض المتوسط وفقًا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية تحدث عن تنشيط شامل مكثف للشراكة الثنائية لتعزيز المؤسسات الوطنية، من أجل هدف نهائي، وهو ليبيا ذات السيادة موحدة ومتكاملة إقليميًا.

دي مايو اختتم بالقول: “يتعلق الأمر بمنظور وظيفي لمصالحنا الاقتصادية والأمنية، يستجيب في الوقت نفسه للتوقعات الليبية بوجود ثابت متزايد لإيطاليا في ليبيا، خصوصًا في المجال الاقتصادي”.

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