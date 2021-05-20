إسبانيا – ذكرت إذاعة “RAC1” الإسبانية امس أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، أجرى مكالمة هاتفية مع هانز فليك مدرب بايرن ميونخ الألماني.

وحسب الإذاعة الإسبانية، فإن لابورتا تحدث مع فليك الذي كان متقبلا فكرة تدريب برشلونة كما أنه الخيار الأول لرئيس النادي لخلافة الهولندي رونالد كومان.

وأضافت الإذاعة أن فليك اتفق بالفعل مع الاتحاد الألماني لكرة القدم، على قيادة منتخب “المانشافت” عقب نهائيات كأس الأمم الأوروبية، خلفا ليواكيم لوف، لكنه لم يوقع بشكل رسمي حتى الآن.

وقد يغير عرض رئيس برشلونة وجهة فليك، الذي حقق السداسية التاريخية مع الفريق البافاري في الموسم الماضي، وقاده هذا الموسم لتحقيق لقب “البوندسليغا” للموسم التاسع على التوالي.

وسيرحل فليك عن البايرن بنهاية الموسم الجاري، بناء على رغبته، وبالفعل تعاقد النادي البافاري مع جوليان ناغلسمان، المدير الفني لفريق لايبزيغ، لتولي قيادة الفريق بدءا من الموسم المقبل.

المصدر: rac1.cat

Share and Enjoy ! 0 Shares