زوجة مقاتل تحصل على سيارة “تسلا” من إيلون ماسك بعد حديث زوجها على الهواء

زوجة مقاتل تحصل على سيارة “تسلا” من إيلون ماسك بعد حديث زوجها على الهواء

الولايات المتحدة – نجح المقاتل بنيل داريوش في الحصول على سيارة جديدة لزوجته بعد استدعاء إيلون ماسك، مؤسس ورئيس شركة “تسلا” لصناعة السيارات الكهربائية.

ويبدو أن أسرع طريقة للحصول على سيارة “تسلا” الجديدة، كان مخاطبة رئيس الشركة أثناء بث مباشر على التلفزيون، هذا ما كان على الأقل بالنسبة للمقاتل في الوزن الخفيف بمنظمة UFC للفنون القتالية المختلطة.

وهزم داريوش البالغ 32 عاما، توني فيرغسون بقرار جماعي خلال حدث UFC 262 نهاية الأسبوع الماضي في مدينة هيوستن الأمريكية.

ولجأ داريوش إلى بث شكواه بالحديث على الهواء مباشرة والتوجه للرئيس التنفيذي لشركة ” تسلا” بأنه طلب سيارة جديدة لزوجته الحامل قبل ستة أشهر لكنه لم يستلم السيارة بعد.

في صباح اليوم التالي، تأكد ماسك من أن داريوش لن يضطر إلى الانتظار أكثر من ذلك، فأرسل لزوجة المقاتل سيارة جديدة لحين تسليمها السيارة المطلوبة.

ونشر مدير أعمال داريوش، علي عبد العزيز، صورة للمقاتل وهو يقف بجانب سيارة تسلا، معلقا عليها: “أرسل إيلون ماسك، سيارة مجانية لداريوش، حتى يصبح حجزه جاهزا. إيلون رجل عصابة”.

بدوره علق داريوش ضاحكا:” لم نفز بأي مسابقة، لكننا نجد طريقة”.

المصدر: espn.com

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