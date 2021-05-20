قميص ليفربول الجديد وهل من إشارة لمستقبل محمد صلاح مع “الريدز”؟

قميص ليفربول الجديد وهل من إشارة لمستقبل محمد صلاح مع “الريدز”؟

إنجلترا – كشف نادي ليفربول الإنجليزي عن قميص الفريق الرسمي للموسم المقبل 2021-2022، اليوم الخميس.

وتضمنت حملة الترويج للقميص الجديد عددا من اللاعبين من بينهم النجم المصري محمد صلاح، وساديو ماني، وفان ديك، وآندي روبرتسون.

ويشير اختيار صلاح تحديدا إلى إمكانية استمراره مع “الريدز” الموسم المقبل، رغم التقارير والشائعات العديدة التي طالت إمكانية رحيله عقب نهاية الموسم سواء إلى الدوري الإسباني أو الدوري الفرنسي.

وجاء القميص باللون الأحمر ومموجا بخطوط شفافه بالعرض الكامل، مع خطوط أخرى قطرية باللون البرتقالي، من إنتاج شركة “نايكي” الأمريكية الشهيرة وهو مستوحى من القميص الأحمر بالكامل للريدز في ستينيات القرن الماضي.

وكشف حساب ليفربول على “تويتر” أن الفريق سيظهر بالقميص الجديد من نايكي لأول مرة في مباراة كريستال بالاس في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز الأحد المقبل، وهي المباراة الحاسمة في اقتناص المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

المصدر: twitter/LFC

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