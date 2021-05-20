روسيا – أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في ختام أول لقاء له مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أنه سيتم إعداد مقترحات للرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن بشأن الاستقرار الاستراتيجي.

وفي حديث للصحفيين، وصف وزير الخارجية الروسي محادثاته مع بلينكن بأنها كانت “بناءة”، مضيفا أن “هناك إدراكا لضرورة تجاوز الوضع غير السليم في العلاقات بين موسكو وواشنطن، والذي نشأ خلال السنوات الماضية”.

وأضاف أن “المشاكل كثيرة جدا وحلها ليس بسيطا، لكنني شعرت بأن أنتوني بلينكن وفريقه يسعيان لتحقيق ذلك. ونحن من جانبنا لن نتردد في هذا الشأن”.

وتابع قائلا: “اعتقد أن هذا كان حديث مفيد جدا، ونحن سنرفع تقارير إلى رئيسينا… وآمل بأن الرئيسين سيحددان الخطوات المقبلة لتصحيح مسار علاقاتنا الثنائية”.

وأكد لافروف أنه سيتم إعداد مقترحات للرئيسين الروسي والأمريكي بشأن الاستقرار الاستراتيجي.

كما أشار إلى أنه بحث مع بلينكن مسألة تواجد دبلوماسيي البلدين على أراضي بعضهما البعض، والخطوات المتبادلة بين روسيا والولايات المتحدة في الفترة الأخيرة، مثل طرد الدبلوماسيين وتقليص عدد العاملين في البعثات الدبلوماسية، والتي بدأت في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مؤكدا أن “هذه السلسلة من الخطوات لا تروق لأحد”.

وقال لافروف أيضا: “اتفقنا على مواصلة عملنا المشترك الذي يتطور بنجاح بشأن النزاعات الإقليمية، حيث تتطابق مصالح روسيا والولايات المتحدة”، موضحا أن الحديث يدور حول القضية النووية في شبه الجزيرة الكورية والعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني وأفغانستان.

وأضاف: “بحثنا كيف يمكننا أن نجعل عملنا المشترك هذا فعالا أكثر”.

يذكر أن اللقاء بين لافروف وبلينكن عقد على هامش اجتماع مجلس دول منطقة القطب الشمالي في العاصمة الآيسلندية ريكيافيك، وهو أول لقاء بينهما منذ تولي بلينكن منصب وزير الخارجية الأمريكي في يناير الماضي.

المصدر: وكالات

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