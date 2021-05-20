لبنان – أحبطت قوة من الجيش اللبناني، اليوم الخميس، محاولة تهريب أشخاص سوريين كانوا على متن مركب صيد قبالة شاطئ العريضة الحدودي، شمال لبنان.

وقال الجيش اللبناني في بيان إنه “بتاريخ 20 مايو 2021، تمكنت دورية تابعة للقوات البحرية في الجيش من إحباط محاولة تهريب 125 نازحا سوريا عبر البحر بطريقة غير شرعية، واعترضت الدورية المركب على بعد أميال من الشاطئ في عرض البحر مقابل شواطئ العريضة- عكار، وتم توقيفهم”.

وأفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأنه “للمرة الثانية خلال أقل من شهر، تمكنت مخابرات وبحرية الجيش اللبناني من إحباط محاولة تهريب سوريين بينهم نساء وأطفال بطريقة غير شرعية”.

ولفتت الوكالة إلى أن عناصر من الجيش اللبناني صادروا المركب واقتادوا الموقوفين إلى مركز بحرية الجيش في ميناء طرابلس، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية بإشراف القضاء المختص لاتخاذ الاجراء القانوني في حقهم.

المصدر: موقع الجيش اللبناني+ الوكالة الوطنية للإعلام

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