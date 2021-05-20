إنجلترا – حقق ليفربول فوزا كبيرا وثمينا على مضيفه بيرنلي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما امس، ضمن منافسات الجولة الـ37 قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أهداف “الريدز” كل من البرازيلي روبيرتو فيرمينو وناثانيال فيليبس وأليكس أوكسليد تشامبرلين في الدقائق 43 و52 و88 على التوالي.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 66 نقطة وصعد إلى المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل قبل جولة واحدة من نهاية “البريميرليغ”، على حساب ليستر سيتي الذي تراجع إلى المركز الخامس المؤهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي.

ورغم تساوي ليفربول وليستر بعدد النقاط، فإن فارق الأهداف الإجمالي يصب في مصلحة “الريدز” بأربعة أهداف، حيث سجل ليفربول 66 هدفا واستقبلت شباكه 42 هدفا (+24)، فيما سجل ليستر 66 هدفا وعليه 46 هدفا (+20).

في المقابل، توقف رصيد بيرنلي عند 39 نقطة في المركز الـ17 على جدول ترتيب فرق “البريميرليغ”.

المصدر: RT

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