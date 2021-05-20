متظاهرون مؤيدون لفلسطين يغلقون الطريق المؤدي إلى القنصلية الإسرائيلية في نيويورك

نيويورك – أغلق ما لا يقل عن 150 متظاهرا مؤيدا لفلسطين الطريق المؤدي إلى القنصلية الإسرائيلية في مدينة نيويورك، مما أدى إلى اعتقال أكثر من 10 أشخاص، بحسب صحيفة “نيويورك بوست”.

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واليافطات المؤيدة لفلسطين، وهم يهتفون بشعارات تأييد في الشارع خارج القنصلية.

وقالت الشرطة الأمريكية أنه تم اعتقال 15 متظاهرا بينما كانوا يسيرون من مانهاتن باتجاه القنصلية، فيما تم استدعاء سبعة أشخاص إلى مركز الشرطة بتهمة “عرقلة حركة المرور”، ووجهت تهم عرقلة حركة المرور والسلوك غير المنضبط ومقاومة الاعتقال لـ7 آخرين من بينهم 4 أحداث.

وقالت مصادر للصحيفة إنه لم يتم توجيه تهم الاعتداء على أي من المتظاهرين.

كما شهدت شوارع نيويورك الأمريكية اشتباكات بين أنصار لفلسطين وآخرين لإسرائيل، وقد حاولت الشرطة الأمريكية الفصل بين الجانبين، إلا أن بعض المقاطع المصورة أظهرت حصول تماس بين المتظاهرين.

المصدر: “نيويورك بوست” + RT

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