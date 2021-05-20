مندوب روسيا في المفاوضات النووية الإيرانية: الاتفاق بات في المتناول

مندوب روسيا في المفاوضات النووية الإيرانية: الاتفاق بات في المتناول

فيينا – أكدت روسيا إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الجارية في فيينا بشأن إمكانية استئناف الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.

وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف (وهو يترأس وفد موسكو في المفاوضات)، على حسابه في “تويتر”، عن اختتام الجولة الرابعة من محادثات اللجنة المشتركة الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي) في العاصمة النمساوية اليوم الخميس.

وتابع: “أكدت أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة خلال اجتماعها اليوم إحراز تقدم “جيد” أو “ملموس” وأن اتفاقا أصبح في المتناول”.

وذكر الدبلوماسي الروسي أن اللجنة المشتركة ستعقد جولة جديدة من المفاوضات أوائل الأسبوع القادم، مبديا أمله في أن يكون هذا الاجتماع ختاميا.

وانطلقت في فيينا أوائل أبريل مشاورات مكثفة بين الأطراف الموقعة أصلا على الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018، في مسعى لاستئناف الصفقة.

وتتركز المباحثات على نقطتين أساسيتين هما رفع العقوبات الأمريكية عن إيران، وعودة طهران إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي.

المصدر: RT

Share and Enjoy ! 0 Shares