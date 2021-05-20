كوريا ج – أفادت وكالة حكومية لمراقبة الموانئ في كوريا الجنوبية، إن 13 سفينة كورية شمالية خضعت للفحص أثناء رسوها في موانئ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ العام الماضي، ووجد أن جميعها بها عيوب.

وتم اكتشاف ما مجموعه 64 عيب سلامة في السفن، وتم حظر سفينتين من الإبحار لاكتشاف عيوب خطيرة بهما حتى يتم إصلاحها، وفقا للتقرير السنوي لنظام الرقابة في دولة الميناء (PSC) الصادر عن منظمة “طوكيو إم أو يو” (Tokyo MOU).

ووضعت كوريا الشمالية على القائمة السوداء، بالإضافة إلى منغوليا وجامايكا ودول أخرى.

وانخفض عدد السفن الكورية الشمالية التي خضعت لتفتيش PSC العام الماضي من 51 قبل عام، بسبب القيود المفروضة على الحدود المرتبطة بكوفيد-19.

وتهدف منظمة “طوكيو إم أو يو”، الإقليمية التابعة لـPSC، إلى التخلص من الشحن دون المستوى المطلوب، وتعزيز السلامة والأمن البحري وتحسين ظروف عمل البحارة، وتضم المنظمة 21 عضوا كامل العضوية بما يشمل كوريا الجنوبية.

المصدر: يونهاب

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