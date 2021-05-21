الولايات المتحدة – غالبا ما يُقال إن “وادي الموت” في كاليفورنيا هو المكان الأكثر سخونة على وجه الأرض، حيث يحمل رقما قياسيا حادا قدره 56.7 درجة مئوية، ولكن هذا دفء الهواء فقط.

وتوصل بحث جديد حول درجات الحرارة القصوى لسطح الأرض، إلى أنه من الأسوأ بكثير أن تطأ قدمك صحراء لوط الإيرانية (Dasht-e Lut) وصحراء سونوران في أمريكا الشمالية.

ووفقا لبيانات الأقمار الصناعية عالية الدقة من العقدين الماضيين، يمكن أن ترتفع درجة حرارة الأرض في هاتين المنطقتين في بعض الأحيان إلى 80.8 درجة مئوية.

وتحتل صحراء لوط المرتبة الأولى من حيث أعلى درجة حرارة لسطح الأرض في العالم. وبين عامي 2002 و2019، وصلت هذه الرقعة الرملية بانتظام إلى أقصى الحدود – على الأرجح لأنها تقع بين مجموعة من الجبال، التي تحبس الهواء الساخن فوق الكثبان الرملية، وخاصة الأجزاء المغطاة بالصخور البركانية السوداء.

وتدعم النتائج دراسة سابقة، نُشرت في عام 2011، وجدت أن صحراء لوط كانت واحدة من أكثر الأماكن الساطعة على وجه الأرض.

وفي أعوام 2004 و2007 و2009، شهدت هذه القطعة من الرمل أعلى درجات حرارة سطح الأرض. وفي عام 2005، وجدت البيانات الأولية أن المنطقة وصلت إلى 70.7 درجة مئوية، على الرغم من أن معدي هذه الورقة الجديدة يقولون إن هذا من المحتمل أن يكون أقل من الواقع.

ومنذ ذلك التحليل الأول، أصدرت وكالة ناسا نسخة جديدة من برنامج الأقمار الصناعية الخاص بها، ما يسمح باكتشاف أفضل لدرجات حرارة سطح اليابسة على الأرض. وباستخدام هذا التحديث الجديد، يقول الباحثون إن درجات الحرارة في صحراء لوط أعلى بمقدار 10 درجات مما كنا نعتقد في السابق.

ويمكن لصحراء سونوران، التي تتبع حدود الولايات المتحدة والمكسيك، أن تصل إلى درجات حرارة متطرفة مماثلة، وإن لم يكن كثيرا مثل صحراء لوط. وتقع بشكل أساسي في ظل المطر، والارتفاع المنخفض لهذه الصحراء يعني أن الهواء ليس لديه فرصة كبيرة للارتفاع والبرودة.

ونظرا لأن سونوران محاطة أيضا بالجبال، فمن السهل احتجاز الحرارة في الحوض الجاف، ما يؤدي أولا إلى زيادة درجة حرارة الغلاف الجوي ثم درجة حرارة اليابسة.

ومن غير الواضح مدى مساهمة تغير المناخ في درجات الحرارة القصوى هذه، لكن الأيام الأكثر سخونة التي سجلتها الأقمار الصناعية حدثت في السنوات الأخيرة، خاصة خلال ظاهرة La Niña، وهي تذبذب مناخي يمكن أن يتقلب مع الاحتباس الحراري.

وكتب المعدون: “بينما تتم دراسة سلوك الغلاف الجوي استجابة لمزيد من الانبعاثات البشرية المنشأ بشكل جيد، فإن استجابة سطح الأرض تحت مسارات انبعاث مختلفة ليست مفهومة جيدا. ومن المتوقع أن تسلط الأبحاث المستقبلية في هذا الاتجاه الضوء ليس فقط على كيفية تغير التطرف في الماضي، ولكن كيف ستؤثر على كوكبنا على الأرجح في المستقبل”.

وبالإضافة إلى العثور على أكثر الأراضي سخونة على وجه الأرض، تمكَن التحليل الجديد أيضا من تحديد المكان الأكثر برودة. وفازت القارة القطبية الجنوبية بسهولة بهذا السجل مع انخفاض قدره -110.9 درجة مئوية، وهو أقل بمقدار 20 درجة من التقديرات السابقة.

ويعد ضوء الشمس القادم في هذه المنطقة من العالم ضعيفا نسبيا، وينعكس الكثير من الأشعة مرة أخرى في الغلاف الجوي عن طريق الثلج والجليد. كما تتزامن الرياح القوية ونظام الضغط المنخفض لتقليل درجة حرارة سطح القارة القطبية الجنوبية بدرجة أكبر.

وهناك حاجة إلى مزيد من البحث حول الكتل الأرضية البعيدة خارج نطاق وصول محطات الطقس لتحديد كيفية تغير درجات حرارة الأرض مع العصر الحديث.

وطبعت الدراسة في نشرة الجمعية الأمريكية للأرصاد الجوية.

المصدر: ساينس ألرت

Share and Enjoy ! 0 Shares