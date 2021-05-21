إصابة في وتر أخيل تهدد تايلور بالدفاع عن لقبه بالوثبة الثلاثية في أولمبياد طوكيو

إصابة في وتر أخيل تهدد تايلور بالدفاع عن لقبه بالوثبة الثلاثية في أولمبياد طوكيو

الولايات المتحدة – تعرض الأمريكي كريستيان تايلور حامل آخر ذهبيتين أولمبيتين في الوثبة الثلاثية لتمزق في وتر أخيل، ومن المتوقع غيابه عن أولمبياد طوكيو 2020 المؤجل الذي ينطلق بعد قرابة شهرين.

وأشارت صديقة تايلور، العداءة النمساوية بيت شروت إلى أنه تعرض للإصابة في لقاء “أوسترافا غولدن سبايك” في التشيك أمس الأربعاء.

وكتبت شروت عبر حسابها في “إنستغرام”: “لا أملك الكلمات لأصف الوضع. تعرض كريستيان لتمزق في الوتر في أوسترافا أمس. إنها أنباء مروعة”، مضيفة أنه خضع لعملية جراحية.

ويعتبر تايلور البالغ 30 عاما أحد أفضل العدائين في العقد الأخير من الزمن حيث توج بذهبيتي لندن 2012 وريو 2016، وحقق لقب بطولة العالم أربع مرات أعوام 2011، 2015، 2017 و2019.

ويملك تايلور ثاني أفضل رقم في تاريخ المسابقة (18.21 مترا حققه عام 2015) بعد البريطاني جوناثان إدواردز (18.29 م عام 1995).

المصدر: أ ف ب

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