الأردن.. إعادة 90 بالمئة من التيار الكهربائي في المملكة

الأردن.. إعادة 90 بالمئة من التيار الكهربائي في المملكة

الأردن – أعلنت شركة الكهرباء الوطنية في الأردن، الجمعة، عن إعادة التيار الكهربائي بنسبة 90 بالمئة من كامل الأحمال الكهربائية وشملت معظم مناطق المملكة.

وأكدت شركة الكهرباء الوطنية في بيان أنه يجري العمل على استكمال إعادة التيار لباقي المناطق وبأسرع وقت.

وانقطع ظهر اليوم الجمعة، التيار الكهربائي عن جميع مناطق المملكة، حيث أكدت الحكومة أن سببه عطل في الشبكة المصرية المزودة للأردن.

وشهدت عدة مناطق في الأردن اليوم الجمعة، انقطاعا في التيار الكهربائي بالتزامن مع موجة حر تمر بها المملكة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أردنية.

المصدر: “الغد” الأردنية

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