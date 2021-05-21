سوريا – جدد الرئيس السوري بشار الأسد دعم بلاده “لنضال الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة للدفاع عن نفسه واستعادة حقوقه”، وأكد أن “القضية الفلسطينة هي القضية المركزية لسوريا”.

جاء ذلك خلال لقاء الأسد وفدا ضم عددا من قادة وممثلي القوى والفصائل الفلسطينية.

وذكرت الرئاسة السورية أن الحديث تمحور حول “آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية، والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني وممارسات الاحتلال الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم في القدس بهدف تغيير طابع ووضع المدينة”.

وقال الأسد إن “الكيان الإسرائيـلي لا يفهم لغة السلام ولا الحوار، فوجوده في هذه المنطقة مبني على إرهـاب شعوبها والتعدي على حقوقها”.

ونقلت الرئاسة السورية عن أعضاء الوفد أن “صمود سوريا في حربها ضد التنظيمات الإرهـابية المدعومة من بعض الدول الغربية ومن كيان الاحتلال الإسرائيـلي، أسهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني”.

ونوه أعضاء الوفد إلى دعم سوريا “المستمر للشعب الفلسطيني ومقاومـته ووحدة صفه” وأضافوا أن “الأحداث الأخيرة في فلسطين وما يرتكبه الاحتلال من مجازر وتدمير على الأراضي الفلسطينية يؤكد أن خيار المقاومة هو الأساس لاستعادة الحقوق والأراضي المغتصبة”.

المصدر: RT

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