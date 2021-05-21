ليبيا – أجرى الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رايزدون زينينغا مشاورات عبر تقنيات الاتصال المرئي مع ممثلين عن أكثر من 15 حزبًا سياسيًا من مختلف التوجهات.

المشاركون أجمعوا بحسب المكتب الإعلامي للبعثة الأممية على التأكيد على الحاجة إلى إنهاء دوامة المراحل الانتقالية اللامتناهية، وعلى ضرورة أن تولي جميع السلطات والمؤسسات المعنية في ليبيا الأولوية لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر 2021.

ودعا المشاركون أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي ومجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم لإقرار القاعدة الدستورية للانتخابات قبل الأول من يوليو، وحددوا الخطوات اللازم اتخاذها لإيجاد بيئة مواتية للانتخابات، بما في ذلك توفير المساحة اللازمة للأحزاب والحركات السياسية، وضمان الحرية والأمن للأنشطة السياسية للمواطنين في جميع المناطق، وتمكين النساء والشباب من المشاركة الفعالة والتمثيل المناسب، ووضع ميثاق ملزم يضمن قبول الجميع لنتائج الانتخابات.

ومن بين الأولويات التي حددها المشاركون إعادة توحيد البلاد ومؤسساتها، وإحراز تقدم في المصالحة الوطنية ومكافحة الفساد، ومغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا على الفور.

ورحب الأمين العام المساعد زينينغا بهذه الفرصة باعتبارها الأولى ضمن فرص عديدة مستقبلية للاستماع إلى آراء وتوصيات الأحزاب والتيارات السياسية بشأن الأولويات الوطنية لليبيا، مشيدًا بالأرضية المشتركة وروح الحوار التي أظهرها المشاركون.

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