الولايات المتحدة – تتجه أسعار الذهب، اليوم الجمعة، نحو تسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة.

وبحلول الساعة 09:14 بتوقيت غرينتش، تم تداول العقود الفورية للذهب دون تغير يذكر عند 1876.70 دولار للأونصة، مع مكاسب 1.9 بالمئة للأسبوع.

فيما نزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة لتسجل 1877.90 دولار للأونصة، وفقا للبيانات.

وقال فؤاد رزاق زاده المحلل في “ثنك ماركتس”: “إجمالا، المستثمرون ليسوا قلقين كثيرا حيال التشديد (النقدي) في الوقت الحالي. وقد رأينا عوائد السندات في الولايات المتحدة تنزل قليلا وهو ما سمح للذهب بالاستمرار قرب أعلى مستوياته في الآونة الأخيرة”.

وأضاف: “من وجهة نظر فنية، كسر (الذهب) العديد من مستويات المقاومة. لذا قلص الميل إلى المراهنة على النزول. المسار الأسهل هو الارتفاع والهدف المنطقي التالي هو 1900 دولار”.

ولقي المعدن النفيس دعما من الدولار، حيث تم تداول الدولار قرب أدنى مستوياته للفترة الأخيرة مقابل منافسيه، وتتجه العملة الأمريكية نحو تسجيل خسارة أسبوعية، في حين انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 2831.08 دولار للأونصة، واستقرت الفضة عند 27.74 دولار.

المصدر: رويترز

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