ليبيا – ترأس عماد السايح رئيس مفوضية الانتخابات اجتماعًا استثنائيًا في مدينة بنغازي لمجلس المفوضية والإدارة العامة وفروع ومكاتب الإدارة الانتخابية.

وأشار بيان صحفي صادر عن المفوضية اطلعت عليه صحيفة المرصد إلى أن الاجتماع حضره عضوا مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب وأبو بكر مردة، والمدير العام يحيى الجديد، ومدير إدارة العمليات الصادق الزكار، ورؤساء مكاتب الإدارة الانتخابية، ومنسقو العمليات في كافة مناطق ليبيا.

وأضاف البيان: إن الاجتماع الذي استضافه مقر مكتب الإدارة الانتخابية في مدينة بنغازي أتى لبحث الاستعدادات النهائية للعملية الانتخابية، وآخر مستجدات المشهد الانتخابي المقرر في الـ24 من ديسمبر المقبل، والتحضير للعملية والتقييم النهائي لمدى جاهزية المفوضية.

ووفقًا للبيان ناقش المجتمعون جملة من الموضوعات ذات العلاقة بالتواصل وتوفير الإمكانيات اللوجستية وأفضل السبل لتجاوز ما يمكن أن ينشأ من عقبات، مثمنين الإرادة الوطنية التي جمعت بين الليبيين للوصول إلى الخيار الانتخابي سبيلًا للاستقرار والسلم المجتمعي.

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