الغرفة المشتركة للفصائل بغزة: مقاومتنا دكت كل مواقع العدو بكثافة نيران غير مسبوقة

الغرفة المشتركة للفصائل بغزة: مقاومتنا دكت كل مواقع العدو بكثافة نيران غير مسبوقة

فلسطين – أكد المتحدث باسم فصائل المقاومة الفلسطينية، الجمعة، أن الفصائل دكت جميع المواقع الإسرائيلية بنيران غير مسبوقة، مشيرا إلى فرض قواعد جديدة في المواجهة.

وقال: “اتبعنا تكتيكات جديدة في إطلاق الصواريخ، كما استخدمنا أساليب وأسلحة جديدة في معركة (سيف القدس)”.

وأضاف: “فرضنا قواعد جديدة على المحتل سيكون لها ما بعدها.. العدو فشل في توقع مستوى ردنا وفي قتل الروح المعنوية لشعبنا”.

وشدد: “نقول للعدو بكل وضوح، إن عدتم عدنا، أيادينا على الزناد ولمعركتنا فصول لم تكتب بعد”.

وختم بالقول: “إن المقاومة بخير بفضل الله، فلم تتمكن آلة الدمار والقتل ولا العربدة الجوفاء من الوصول إلى مقدراتها وتدمير إمكاناتها”.

المصدر: RT

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