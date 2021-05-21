ليبيا – وصف أستاذ الاقتصاد بجامعة قاريونس في بنغازي عطية الفيتوري مبلغ ميزانية حكومة الوحدة المقدرة بـ 93 مليار دينار بـ”الضخم”، لافتًا إلى أنه ضعف ميزانية عام 2020.

الفيتوري وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية “اليوم الجمعة أرجع هذه الزيادة إلى تخفيض قيمة الدينار الليبي بنسبة 70 بالمئة، أي رفع قيمة الدولار الأميركي 220 بالمئة مقابل الدينار.

وأضاف: ” جزء كبير من الميزانية العامة يجب دفعة بالدولار، مثل تحويلات الحكومة للبعثات الدبلوماسية والدراسة والعلاج في الخارج على حساب الدولة، بالإضافة إلى الدعم السلعي لمواد غذائية وتشغيل الكهرباء وبنزين السيارات، إضافة لزيادة مرتبات العاملين بالدولة بنسبة 20 بالمئة”

كما برر زيادة الميزانية بإضافة عاملين جدد، فالحكومة الآن باعتبارها حكومة وحدة وطنية تدفع مرتبات جميع العاملين في شرق وغرب ليبيا، بالإضافة باب استكمال المشروعات المتوقفة الذي تخصص له مبالغ كثيرة ، على حد قوله.

وتوقع الخبير الاقتصادي موافقة مجلس النواب على مشروع الميزانية المعدلة، والتي بلغت 93.8 مليار دينار، بعد أن استطاع وزير المالية الدفاع عن هذا الحجم، وهي ميزانية 12 شهرًا من أول يناير الماضي إلى نهاية ديسمبر القادم.

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