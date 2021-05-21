الكرملين يعلق على مسألة عدم فرض واشنطن عقوبات جديدة على “السيل الشمالي-2”

الكرملين يعلق على مسألة عدم فرض واشنطن عقوبات جديدة على “السيل الشمالي-2”

موسكو – أكد الكرملين أنه من المقرر الانتهاء من بناء خط الأنابيب “السيل الشمالي-2” في أقرب وقت ممكن، بغض النظر عن القرارات الجديدة لواشنطن بشأن المشروع.

وجاء تعليق الكرملين بعدما قررت الإدارة الأمريكية أمس عدم فرض عقوبات على “نورد ستريم 2” الشركة المشرفة على المشروع ومديرها، لكن واشنطن أكدت أنها لا تزال تعارض إدخال خط أنابيب الغاز حيز التنفيذ.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم الخميس: “بغض النظر عن هذا القرار، أكرر مرة أخرى يتم تنفيذ المشروع وتم الكشف عن نية إكمال هذا المشروع في أسرع وقت ممكن”.

وعلى صعيد متصل، أفادت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، بأن قرار واشنطن عدم فرض عقوبات جديدة على المشروع يزيد من فرص اكتمال بنائه وفرص إطلاقه في غضون بضعة أشهر.

و”السيل الشمالي-2″ مشروع روسي لمد أنبوبي غاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

وتم تنفيذ معظم المشروع تقريبا، لكنه يواجه عراقيل بسبب الضغوطات الأمريكية، حيث تهدد واشنطن الشركات المشاركة في المشروع بالعقوبات.

المصدر: نوفوستي

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