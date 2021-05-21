ليبيا – عقد عبد الله اللافي النائب الأول لرئيس المجلس الرئاسي اجتماعًا مع رئيس شعبة المؤسسات الأمنية في البعثة الأممية سليم رعد.

ووفقًا لما ورد في موقع “الخليج35” الإخباري وطالعته صحيفة المرصد، تركز الاجتماع حول مسار عمل توحيد المؤسسة العسكرية عبر لجنة الـ10 المشتركة والمصالحة الوطنية، فيما أشاد رعد بالجهود التي بذلتها اللجنة خلال الأشهر الماضية التي ستفضي لفتح الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب.

وأضاف رعد: إن هذا الأمر سيزرع الثقة بين الطرفين ويبث روح الطمأنينة لدى المواطنين باستبعاد عودة الحرب مرة أخرى. مشددًا على على أهمية المصالحة الوطنية التي أطلقها المجلس الرئاسي للم شمل الليبيين، وتمهيد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتحابي نهاية ديسمبر القادم.

من جانبه وصف اللافي فتح الطريق الساحلي وتأمينه ونجاح لجنة الـ10 المشتركة في المهمة الموكلة لها بعوامل ستساهم في زرع الثقة بين الطرفين، وبداية الطريق لتوحيد المؤسسة العسكرية ومرجعيتها للقائد الأعلى للجيش، لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة نهاية العام.

ونبه اللافي لأهمية المصالحة الوطنية بوصفها طوق النجاة لحل الازمة والوصول بليبيا إلى بر الأمان ونقلها من حالة الحرب إلى مرحلة البناء والتنمية.

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