فيينا – ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد خسائر لثلاث جلسات، لكنها تتجه لتراجع أسبوعي مع تأهب المستثمرين لعودة إمدادات الخام الإيراني إلى الأسواق العالمية.

وبحلول الساعة 09:11 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.6 بالمئة لتصل إلى 65.52 دولار للبرميل، بينما زاد الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.8 بالمئة مسجلا 62.46 دولار للبرميل.

ويتجه كلا العقدين لانخفاض أسبوعي بأكثر من أربعة بالمئة، والذي يعد الأكبر منذ مارس الماضي، بعد أن قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات عن قطاعات النفط والبنوك والشحن البحري.

المصدر: رويترز

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