الأردن – عقد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اجتماعا طارئا في وزارة الداخلية للوقوف على تداعيات انقطاع التيار الكهربائي عن غالبية مناطق المملكة اليوم الجمعة.

وشدد الخصاونة على ضرورة تكثيف الجهود والعمل بشكل حثيث لإعادة التيار الكهربائي بالسرعة القصوى، والوقوف على مسببات هذه الحادثة وضمان عدم تكرارها.

ووجه الخصاونة الجهات المعنية جميعها للتنسيق والعمل بشكل عاجل لضمان استمرار عمل المرافق الحيوية، خصوصا المستشفيات، مشددا على ضرورة التأكد من استمرار عمل أجهزتها خصوصاً في ظل الوضع الوبائي الحالي.

من جهته، قدم وزير الداخلية مازن الفراية إيجازا أكد من خلاله الإيعاز إلى المحافظين والحكام الإداريين في جميع مناطق المملكة من أجل متابعة أوضاع المستشفيات والمرافق الحيوية، وضمان ديمومة عملها.

كما أكد الفراية وضع جهاز الدفاع المدني في حالة الاستعداد القصوى للتعامل مع أي حالات تستدعي التدخل الفوري بسبب انقطاع الكهرباء، مؤكدا أن جميع الأجهزة تعمل بشكل مكثف لضمان ديمومة عمل جميع المرافق الحساسة.

ولفت إلى أن المطارات جميعها تعمل على المولدات، ولم تتعرض لأي مشكلة بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

كما قدم وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إيجازا أكد من خلاله أن الأوضاع في جميع مستشفيات المملكة تحت السيطرة، سيما في المسشفيات الميدانية المخصصة لعلاج مرضى كورونا.

ونوه إلى قيام وزارة الصحة في السابق بتزويد جميع المستشفيات بمولدات كهربائيّة تعمل فورا حال انقطاع التيار الكهربائي لأي سبب، لافتا إلى تأمين مولّدات إضافية من أجل زيادة الاحتياط.

المصدر: RT

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