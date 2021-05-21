في اليوم العالمي للبطيخ.. كيف ينتقونه في روسيا؟

في اليوم العالمي للبطيخ.. كيف ينتقونه في روسيا؟

روسيا – يحتفل في 3 أغسطس من كل عام، باليوم العالمي للبطيخ الأحمر، الذي يعتبر من الفاكهة اللذيذة المحببة لدى مختلف شعوب العالم.

وقالت نينا زايتسيفا، رئيسة مديرية فحص جودة المواد الغذائية والمنتجات في موسكو، في حديث لوكالة “نوفوستي”، إنه لتحديد مدى نضوج البطيخة، يجب الضرب على قشرتها الخارجية وملاحظة أنها لامعة، وأن ذيل البطيخة جاف.

وأضافت الخبيرة: “عندما تضرب براحة اليد على البطيخة الناضجة، تسمع صوتا أجوفا وتشعر باهتزازها، وعندما تضغط باليدين عليها، تسمع صوت تشقق وتصدع خفيف”.

وعندما تقطع البطيخة بالسكين، يجب أن تركز انتباهك على اللب داخلها- يجب أن يكون لونه أحمر والبذور سوداء وبدون أية لزوجة. وبالطبع يجب أن تتميز البطيخة الناضحة، بالمذاق الحلو.

ويقدر الإنتاج العالمي من البطيخ الأحمر، بحوالي 26.7 مليون طن. أما أهم الدول المنتجة فهي: الصين التي تنتج وحدها نسبة 71٪ من الإنتاج العالمي (طبقا لإحصائيات منظمة التغذية والزراعة لعام 2004، وتأتي تركيا في المرتبة الثانية، ومن ثم إيران والبرازيل وكذلك الولايات المتحدة وكازاخستان ومصر والجزائر وغيرها.

المصدر: وكالات

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