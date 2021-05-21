مدرب ولفرهامبتون يرحل عن الفريق بعد أربعة مواسم

مدرب ولفرهامبتون يرحل عن الفريق بعد أربعة مواسم

إنجلترا – أعلن ولفرهامبتون واندرارز الإنجليزي اليوم الجمعة، أن مدربه البرتغالي نونو إسبريتو سانتو سيترك النادي في نهاية الموسم الجاري.

ويتولى المدرب البالغ 47 عاما المسؤولية منذ 2017، وقاد ولفرهامبتون للعودة إلى الدوري الممتاز في موسمه الأول ثم أنهى الموسمين التاليين في المركز السابع.

وعانى الفريق هذا الموسم من الإصابات ورحيل عدد من لاعبيه البارزين لينهي الموسم في النصف الثاني من الجدول.

ويحتل الفريق المركز الـ12 قبل استضافة مانشستر يونايتد في الجولة الأخيرة من الدوري بعد غد الأحد.

وسيصبح إسبريتو سانتو الآن بين المرشحين لتولي المنصب الشاغر في توتنهام هوتسبير الذي أقال مدربه الشهير البرتغالي جوزيه مورينيو في أبريل الماضي.

ونال إسبريتو سانتو، الذي سبق له تدريب فالنسيا وبورتو قبل الانتقال إلى ولفرهامبتون، الاستحسان والإشادة على أسلوبه وطريقة لعبه رغم تعرضه للانتقادات هذا الموسم.

وكان أبرز إنجازات إسبريتو سانتو خلال أربع سنوات مع ولفرهامبتون، قيادته الفريق إلى دور الثمانية للدوري الأوروبي الموسم الماضي في 2020.

المصدر: رويترز

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