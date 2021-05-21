روسيا – أكدت روسيا استعدادها لتنظيم واستضافة اجتماع دولي بين القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية.

وأعربت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أثناء موجز صحفي عن بالغ ارتياح موسكو إزاء بدء سريان نظام وقف إطلاق النار حول قطاع غزة فجر اليوم الجمعة، مشددة على أن منع اندلاع جولات جديدة من الصراع العسكري يتطلب استئناف مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع.

ولفتت الدبلوماسية إلى أن شركاء موسكو في الرباعية الشرق الأوسطية (وهي الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي) لم يعارضوا مبادرة تنظيم اجتماع بين قادة إسرائيل وفلسطين في روسيا، مشيرة إلى أن موسكو لا تزال مستعدة لتنفيذ هذه المبادرة وتنتظر حاليا رد إسرائيل بهذا الشأن.

وقالت: “لا يزال الاقتراح الروسي لإجراء مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة في أراضيها بين قيادة إسرائيل وفلسطين قائما، وأبدى الفلسطينيون غير مرة استعدادهم المبدئية للمشاركة في هذا الاجتماع، لكن الإسرائيليين لم يحددوا موقفهم بعد، ويبدو أن القدس الغربية ليست مستعدة حتى الآن لحوار مباشر مع السلطة الوطنية الفلسطينية”.

المصدر: تاس

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