وسط توترات متصاعدة في القدس.. مظاهرة عربية-يهودية مشتركة ضد خطط التهجير في الشيخ جراح

وسط توترات متصاعدة في القدس.. مظاهرة عربية-يهودية مشتركة ضد خطط التهجير في الشيخ جراح

القدس – أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نحو 200 عربي ويهودي خرجوا اليوم الجمعة بمظاهرة مشتركة في القدس الشرقية، احتجاجا على خطط التهجير في حي الشيخ جراح.

وأكدت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن هذه المظاهرة نظمت تضامنا مع ست عوائل فلسطينية تنوي السلطات الإسرائيلية إجلاءها قسريا من منازلهم في الشيخ جراح، بدعوى أن الأراضي التي بنيت عليها هذه المنازل كانت تابعة في الماضي لمنظمة يهودية.

في غضون ذلك، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” بأن القوات الإسرائيلية أغلقت مداخل الشيخ جراح وأقامت حواجز عندها وأعاقت حركة السكان، بالتزامن مع المسيرة الأسبوعية التي ينظمها نشطاء دوليون ضد خطط التهجير في الحي.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات المتصاعدة في القدس، حيث اقتحمت القوات الإسرائيلية في وقت سابق من اليوم المسجد الأقصى واستخدمت القنابل الصوتية والرصاص المطاطي بحق المصلين ما أسفر عن إصابة 20 منهم على الأقل، حسب الهلال الأحمر الفلسطيني.

وجاء اقتحام المسجد الأقصى بعد ساعات معدودة من بدء سريان نظام وقف إطلاق النار حول قطاع غزة.

ولا تزال قضية الشيخ جراح من أبرز عوامل التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الفترة الأخيرة وكانت بين أهم أسباب التصعيد العسكري الأخير حول غزة.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل + وفا

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