مصر – حجز الأهلي المصري أول مقاعد المربع الذهبي في بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بعد تعادله مع مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي 1-1 في إياب ربع نهائي المسابقة اليوم السبت.

وافتتح الأهلي باب التسجيل مبكرا عن طريق نجمه ياسين إبراهيم عند الدقيقة الـ11، وعادل أصحاب الأرض النتيجة عند الدقيقة الـ30 عن طريق موسى ليبوسا.

وبهذا التعادل الثمين، تأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة الأندية الأعرق في القارة السمراء بمجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب 3-1، بعد أن حقق فوزا ثمينا بهدفين دون رد في مبارات الذهاب الأسبوع الماضي في القاهرة.

وهذا المرة الـ17 التي يتأهل فيها الأهلي إلى الدوري نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا ليعزز رقما قياسيا آخر في البطولة التي يحمل أكبر عدد من كؤوسها برصيد 9 ألقاب.

وسيواجه الأهلي حامل اللقب في قبل النهائي، المتأهل من مواجهة الترجي التونسي وبلوزداد الجزائري، اللذين سيلعبان في وقت لاحق اليوم في تونس في مباراة الإياب، علما بأن مباراة الذهاب الأسبوع الماضي انتهت لمصلحة الفريق الجزائري بهدفين نظيفين.

المصدر: RT

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