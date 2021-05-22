ليبيا – قالت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيفلا جوهانسون إن الاتحاد يعمل على استئناف المفاوضات مع ليبيا بشأن الهجرة وسط زيادة عمليات العبور إلى أوروبا.

جوهانسون أشارت في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية نقلتها قناة”ليبيا الأحرار” أن لديهم فرصة جديدة في ليبيا، مؤكدةً استعدادها للمشاركة مع حكومة الوحدة الوطنية في محادثات حول كيفية الحصول على تعاون أفضل وأوثق فيما يتعلق بإدارة الهجرة.

وأكدت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي أن دور حرس السواحل الليبي أساسي، ومن المهم أن يقوم بالبحث والإنقاذ ومنع المهاجرين غير النظاميين من فقدان حياتهم في البحر وفق تعبيرها.

كما لفتت إلى إن الاتحاد الأوروبي منخرط في دعم موازٍ للهجرة القانونية التي تقلصت خلال جائحة كورونا، موضحةً أن الاستثمار في المسارات القانونية جزء من الحل لأن أوروبا بحاجة إلى الهجرة حسب قولها.

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