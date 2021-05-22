وأضافت السفارة الأمريكية أن ملتقى الحوار السياسي يلعب دورًا أساسيا، خاصة في حالة ما إن كان مجلس النواب غير قادر على تبني التوصيات التي يتلقاها من الملتقى. كجزء من هذا الجهد.

وأشار السفير إلى أنه التقى زياد دغيم وعبد المجيد مالكة، بصفته المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا.

والتقى نورلاند في وقت سابق، بلقاسم نمر ولميس بن سعد، للتعبير عن أمل أمريكا في أن يتوصل جميع أعضاء الملتقى الى التوافق نيابة عن الشعب الليبي.