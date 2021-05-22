ليبيا – توقعت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي موافقة المجلس على الميزانية المقترحة “المعدلة” من حكومة الوحدة الوطنية بنسبة كبيرة من أعضاء المجلس.

الطبلقي أشارت في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين إلى أن هناك جدل حول دعوة عقيلة صالح للنواب لعقد جلسة إقرار الميزانية بطبرق لأن عدد كبير من النواب يريدونها في طرابلس حيث تم الاتفاق على ذلك آخر جلسة في شهر رمضان.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد تسلم في الـ 3 من مايو الجاري الميزانية العامة للدولة للعام 2021 المعدلة من قبل الحكومة بعد تعديلها وفقا لملاحظات المجلس.

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