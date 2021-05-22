ليبيا – كشف وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل بأن ليبيا تحتاج لإنفاق 600 مليار دينار على ملف إعادة الإعمار خلال عشرة سنوات المقبلة.الغويل أشار في تصريح لقناة”218 news” إلى أن تقديرات تكلفة الحروب على الاقتصاد الليبي بلغت 600 مليار دولار.

وعن مشاريع إعادة الاعمار، أوضح بأن الشركات المصرية والتركية والايطالية والالمانية والتونسية هي الاكثر حظا للمشاركة في مشاريع الاعمار.

ولفت إلى أن مشاريع الاعمار ستتيح 30 % من فرص العمل للعاطلين وفقا للوظائف الشاغرة في مشاريع إعادة الإعمار.

كما رجّح بأن يشارك القطاع الخاص في إعادة الإعمار بنسبة 60 % و40 % للقطاع العام.