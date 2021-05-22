لبنان – أكد مراسل RT في لبنان اندلاع حريق اليوم السبت قرب مرفأ العاصمة بيروت.

ونشر المراسل لقطات تظهر عمود دخان كبيرا يتصاعد فوق مرفأ العاصمة اللبنانية.

فيما وأوضحت مصادر أمنية أن الحريق اندلع في أرض خالية مليئة بالاعشاب اليابسة قرب مرفأ بيروت، دون وقوع إصابات، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إطفاء النيران والتحقيقات انطلقت للكشف عن أسباب الحادث.

وكان مرفأ بيروت والأحياء المحيطة به قد تعرضت لأضرار هائلة جراء الانفجار الضخم الذي دوى فيه في الرابع من أغسطس العام الماضي، نتيجة اندلاع حريق في أحد المستودعات.

المصدر: RT

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