الأرجنتين – يرى هوجو مويانو، نائب رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، أنه يجب بذل جهد لتجنب إقامة بطولة كوبا أمريكا حاليا في الأرجنتين، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال مويانو في حوار مع محطة إذاعية: “أنا لست متخصصا في أمور الصحة، لكنني أعتقد أنه يجب بذل جهد لتجنب إقامة كوبا أمريكا حاليا في الأرجنتين. لأن الحياة تأتي أولا”.

وطلبت كولومبيا الخميس تأجيل بطولة كوبا أمريكا، المقرر أن تقام في ذلك البلد وفي الأرجنتين خلال الفترة بين 13 يونيو و10 يوليو، لكن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول” رفض الطلب.

وأعلن كونميبول أن المباريات التي كانت ستقام على الأراضي الكولومبية (بما في ذلك النهائي) سوف يعاد جدولتها وسيتحدد مكان إقامتها في ضوء الأزمة الاجتماعية التي يمر بها هذا البلد.

وأتم مويانو: “في كثير من الأحيان تتدخل عقود البث التلفزيوني والجهات الراعية، وهذا يجعل تعليق الأنشطة صعبا لأنها قضايا معقدة من الناحية الاقتصادية. يجب بذل جهد لمرافقة الحكومة الوطنية في هذه الخطوة وإنقاذ الأرواح”.

من جهته، أعلن رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز، اعتماد تشديد صارم للقيود الصحية في ظل مواجهة الموجة الثانية من جائحة كوفيد-19.

وقال الرئيس: “نحن نمر بأسوأ لحظة منذ بدء الوباء. تشير جميع البيانات العلمية إلى أن المشكلة اليوم خطيرة للغاية في الأرجنتين، مع وجود أرقام قياسية في عدد الإصابات والوفيات”.

وسجلت الأرجنتين الأربعاء رقما قياسيا على المستوى اليومي في أعداد الإصابات بواقع 39652 حالة وآخر الثلاثاء في معدل الوفيات بإجمالي 745 حالة وفاة.

وقرر الاتحاد الجمعة، تعليق المباريات في جميع المسابقات المحلية، للرجال والسيدات، من بعد ظهر اليوم وحتى 30 مايو، ضمن تدابير مكافحة كوفيد-19.

ومع ذلك، ستقام الأسبوع المقبل 5 مباريات في كأس ليبرتادوريس و4 مباريات ضمن بطولة كوبا سود أمريكانا على الأراضي الأرجنتينية.

ومن المقرر أن تستضيف الأرجنتين أيضا تشيلي يوم 3 يونيو ضمن الجولة السابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.

وبعد هذه المباراة، سيحل منتخب “البيسيليستي” ضيفا على كولومبيا يوم 8 يونيو ضمن نفس التصفيات.

وأكد كونميبول أن النسخة 47 من كوبا أمريكا ستقام في الموعد النهائي الجديد الذي تم تحديده العام الماضي، من 13 يونيو إلى 10 يوليو.

المصدر: “وكالات”

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