روسيا – أفادت مديرية حالات الطوارئ اليوم، إن سفينة صينية أصيبت بخرق وهي تدخل في ميناء بوشنياكوفو في ساخالين ونجم عن ذلك تسرب المازوت منها إلى مياه البحر.

وأضافت المديرية في بيانها: ” امس تلقى المناوب في مركز إدارة الأزمات بالمديرية، معلومات تفيد بأن السفينة الصينية Haigsheng Harmony اصطدمت لدى دخولها إلى محطة الشحن في ميناء بوشنياكوفو، بعوامة. وأسفر الحادث عن ظهور ثغرة في أحد خزانات الوقود في السفينة وهو ما تسبب بتسرب كميات من الوقود إلى مياه البحر”.

وذكرت المديرية، أن العاملين في المحطة وكذلك طاقم السفينة، قاموا بنشر أذرع التطويق لمنع انتشار بقع الوقود. وتجري حاليا معالجة بقعة الوقود بمادة ماصة، ولم تحدث إصابات خلال الحادث، وتم وقف تسرب الوقود من السفينة التي لا تزال طافية.

المصدر: نوفوستي

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