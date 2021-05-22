ليبيا – شرع رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي برفقة وفد رسمي وألف رجل أعمال في زيارة رسمية إلى العاصمة طرابلس تمتد على مدار يومي السبت والأحد.

صحيفة المرصد تابعت الزيارة التي تم استهلالها باستقبال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة المشيشي رسميا من خلال عزف النشيد الوطني لكلا البلدين وعرض طابور الشرف لينتقل بعدها الرجلان إلى جولة مباحثات عميقة بشأن العلاقات الثنائية.

وخلال مؤتمر صحفي عقده الجانبان بعد جولة المباحثات في ديوان رئاسة وزراء حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة طرابلس أكد الدبيبة عزم حكومته على تسوية أوضاع العمالة التونسية في ليبيا ورفع القيود عن اعتمادات البضائع القادمة من تونس إلى البلاد برا.

وأشار الدبيبة إلى سعي ليبيا وتونس لحل بعض القضايا العالقة بينهما مثل المشاكل الأمنية والديون مضيفا بالقول:”هنالك زخم كبير في العلاقات الليبية التونسية منذ استلام حكومة الوحدة الوطنية مهامها وسنعمل على تفعيل الاتفاقيات الموقعة ومراجعة ما يحتاج المراجعة منها”.

وتابع الدبيبة قائلا:”سنقوم بإرسال معدات طبية لإخوتنا في جنوب تونس للمساعدة في مواجهة كورونا ولن نترك تونس وحيدة في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة وسنقوم بكافة الخطوات اللازمة لمساعدة الأشقاء وقد قمنا بتوقيع اتفاقيات في مجالات النقل البري والبحري والجوي مع الجانب التونسي”.

ودعا الدبيبة المشيشي إلى التدخل لصالح عدد من المواطنين الليبيين الذين حجزت أموالهم في فترة عدم الاستقرار وهجرتهم لتونس ومعاناتهم مطالبا إياه بتمكين مواطني ليبيا من حق التملك بشكل مطلق في تونس واستعادة هذه الأموال ليبدي الجانب التونس حسن نوايه في هذا الصدد.

وكشف الدبيبة عن توقيع اتفاقية متعددة البنود بين البلدين لتسهيل التبادل التجاري والسفر مبينا إن تونس وليبيا لا بد أن تكونا دولة واحدة والمطلوب هو انسياب البضائع بينهما بضوابط حقيقية مؤكدا إن تونس كانت دوما راعية للحوار ودافعة باتجاه السلم في ليبيا.

وقال المشيشي:”إن ما يجمع تونس وليبيا هي روابط إنسانية وحضارية تتخطى كل الظروف ونحن على استعداد تام لمواكبة ليبيا في مرحلة البناء القادمة وتونس تضع خبراتها في مجالات عديدة رهن إشارة الليبيين ونرحب نرحب بالاستثمارات في تونس وعلى وجه الخصوص الليبية منها فالأمن والاستقرار في ليبيا مهم لتونس”.

وأضاف المشيشي قائلا:”إن الزيارة هي زيارة أخوة للشعب الليبي وكنت أتطلع للقيام بها لتهنئة الحكومة الليبية وللتأكيد على عمق الروابط التاريخية السياسية والاقتصادية وخاصة الإنسانية التي تجمع البلدين ونقدم التهاني لليبيا على مسيرة الاستقرار الحالية”.

وفي معرض الرد على طلب الدبيبة تسهيل الإجراءات اللازمة لانسياب الحركة في البوابات الحدودية بين الجانبين أوضح المشيشي بالقول:”إن التبادل بين البلدين يسير بصورة طبيعية وخاصة تنقل الأشخاص والأموال والبضائع ونسعى لتسهيل دخول المواطنين الليبين إلى تونس ورفع قيود التملك الخاصة بالليبيين فيها”.

واختتم المشيشي قائلا:”هناك توافق كبير في وجهات النظر مع ليبيا ونحن على استعداد لمراجعة كافة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين”.

يشار إلى أن الزيارة تأتي بالتزامن مع عودة تسيير رحلات الخطوط الجوية التونسية من وإلى ليبيا بعد توقف دام 7 أعوام.

المرصد- متابعات

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