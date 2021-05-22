ليبيا – علق القيادي بجماعة الإخوان عبد الرزاق العرادي على استمرار وجود من وصفهم بـ “بالجنجويد والمرتزقة الروس والتشاديين” في ليبيا.

العرادي قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” إن الأجداد لم يقبلوا بالمحتل فحاربوه حتى أجلوه بحسب قوله بالتالي استيلاء المرتزقة الروس والتشاديين والجنجويد على القواعد والمعسكرات في ليبيا يتطلب النهوض لمقاومتهم والإفتاء بإعلان الجهاد ضدهم.

وأضاف :” الأغرب أن نرى من يتعامل معهم بالبيع والشراء، يجب إعلان المقاومة ضدهم حتى يخرجوا عن أرضنا مهزومين صاغرين”.

ولم يشر العرادي في حديثه إلى آلاف المرتزقة السوريين الذين يتفاخرون بالظهور صوتًا وصورة وبمقاطع شعرية وموسيقة من داخل معسكرات طرابلس بالالاف، وتؤكد مصادر سورية بأن من بينهم مقاتلون سابقون بتنظيمي داعش والقاعدة، حيث كان آخر ظهور لهم يوم الخميس 22 مايو 2021 بمقطع مصور لقائد فرقة الحمزة السوري علاء جنيد وحوله المئات من المرتزقة السوريين داخل معسكر كلية الشرطة بطريق صلاح الدين في طرابلس يبدو أن العرادي لم يطلع عليه.

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