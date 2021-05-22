فلسطين – تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، امس اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بحثا خلاله آخر التطورات الجارية.

وأكد عباس على أهمية ما تم التوصل إليه من اتفاق لوقف إطلاق النار، والمضي قدما في تثبيته.

وشدد على أن “خلق الاستقرار والأمن يتم عبر إيجاد حل سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، وذلك من خلال اللجنة الرباعية الدولية على أساس قرارات الشرعية الدولية”.

وطالب عباس الإدارة الأمريكية “ببذل جهود لمتابعة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على أبناء الشعب الفسطيني في القدس، وخاصة في المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، وما يجري من اعتداءات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين ضد الفسطينيين في الضفة الغربية”.

وثمن الرئيس الفلسطيني الجهود التي تبذلها إدارة الرئيس بايدن، لتوفير مساعدات إنسانية وحشد الدعم الدولي اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.

من جهته، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنه يتطلع للقاء الرئيس محمود عباس، خلال زيارته المرتقبة للمنطقة، إلى جانب عدد من اللقاءات مع الجانب الإسرائيلي، لبحث سبل تثبيت التهدئة وعدم التصعيد سواء في قطاع غزة أو القدس والضفة الغربية.

وأشار بلينكن إلى أهمية مواصلة عمل الفريقين الفلسطيني والأمريكي لتذليل العقبات التي تعترض تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين، مؤكدا حرص الإدارة الأمريكية على تعزيز علاقات الشراكة الفلسطينية – الأمريكية، بما ينعكس إيجابا على الأمن والاستقرار في المنطقة.

المصدر: وكالات

Share and Enjoy ! 0 Shares