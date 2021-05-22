جنيف – تراجع وباء كورونا في العالم للأسبوع الثالث على التوالي، لكن الإصابات لا تعكس العدد الفعلي للحالات، خاصة وأن المقارنات بين الدول يجب النظر إليها بحذر لاختلاف سياسة الفحوصات.

وفي ما يلي أبرز التطورات اللافتة بحسب معطيات وكالة “فرانس برس”:

– أقل من 650 ألف حالة يوميا

مع 638600 إصابة سجلت يوميا في العالم هذا الأسبوع، يكون المؤشر تراجع مجددا (-14% مقارنة مع الأسبوع السابق) بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس الخميس.

وكان المؤشر عاود ارتفاعه بشكل مستمر اعتبارا من 20 فبراير بعد هبوط غير مسبوق لأكثر من شهر في مطلع السنة حيث تراجع عدد الإصابات بمعدل النصف ليصل الى 355 ألف حالة يوميا، وقد بدأ ينخفض مجددا منذ ثلاثة أسابيع.

– تسارع في أمريكا اللاتينية

سجل الوباء تباطؤا كبيرا في الشرق الاوسط (-20%) والولايات المتحدة / كندا (-19%) وآسيا (-19%) وأوروبا (-17%) هذا الأسبوع فيما تسارع في أميركا اللاتينية / الكاريبي (+10%) وإفريقيا (+5%).

وفي أوقيانيا عدد الإصابات شبه مستقر (+1%) حيث لا ينتشر الفيروس بسرعة 250 حالة يوميا، كلها تقريبا في بابوازيا – غينيا الجديدة.

– أكبر تسارع

تايلاند هي الدولة التي يتسارع فيها الوباء (+52% – 3700 حالة جديدة يوميا) بين الدول التي سجلت 1000 إصابة على الأقل يوميا خلال الأسبوع الماضي.

وتليها الأرجنتين (+40% – 29300 حالة) وجنوب إفريقيا (+33% – 2800 حالة) وبيلاروس (+28% – 1300) وسريلانكا (+25% – 2700).

– أوروبا تسجل أكبر تراجع

وسجل أكبر تراجع هذا الأسبوع في بولندا (-43% – 2200 حالة جديدة يوميا) وبعدها رومانيا (-37% – 600) وصربيا (-37% – 600) والنمسا (-36% – 700) وكرواتيا (-36% – 600).

ليس بعيدا عنها حلت ألمانيا (-34% – 8700) وبريطانيا (-34% – 1500) والمجر (-32% – 700) وإيطاليا (-31% – 5600).

– أعلى الإصابات

وتبقى الهند التي شهدت ارتفاعا كبيرا في الأسابيع الماضية، الدولة التي تسجل أعلى عدد من الاصابات الجديدة هذا الأسبوع متقدمة على البرازيل والأرجنتين والولايات المتحدة وكولومبيا.

– وفيات

وتتصدر الهند أيضا لائحة الدول التي تسجل أعلى عدد وفيات يومية (4115 في اليوم هذا الأسبوع) تليها البرازيل (1954) والولايات المتحدة (581) وكولومبيا (496) والأرجنتين (492).

وعلى المستوى العالمي، تراجع عدد الوفيات اليومية بشكل طفيف هذا الأسبوع (12237 في اليوم قرابة -4%).

المصدر: أ ف ب

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