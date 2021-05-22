الولايات المتحدة – خسرت الصحفية الأمريكية إميلي وايلدر وظيفتها التي التحقت بها بتاريخ 3 مايو الجاري، ضمن فريق عمل وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية بعد 16 يوما فقط من التحاقها بالعمل.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “غارديان” البريطانية فإن فصل الصحفية تم لدعمها القضية الفلسطينية ونشاطها المؤيد للفلسطينيين، على حد وصف الصحيفة.

وبررت “أسوشيتد برس” قرارها بإقدام وايلدر، وهي يهودية الديانة، على “انتهاك سياسات وسائل التواصل الاجتماعي” التي تقرها الوكالة على العاملين بها، وهي الخطوة التي أثارت ردود فعل عنيفة من الصحفيين بعد أن أصبح واضحا أن وايلدر قد استهدفت من قبل وسائل الإعلام اليمينية داخل الولايات المتحدة.

وفي تصريح للـ”غارديان”، قالت وايلدر إنه تم التخلي عنها لانتهاكها سياسات الوكالة دون توضيح، مؤكدة أن إدارة “أسوشيتد برس” لم توضح أيا من تغريداتها أو منشوراتها على حساباتها خالفت اللوائح.

وتضمنت تغريدات وايلدر السابقة ما يفيد أنها كانت عضوا نشطا في الجماعات المؤيدة للفلسطينيين، مثل “الصوت اليهودي من أجل السلام” و”طلاب من أجل العدالة في فلسطين” في جامعة ستانفورد، والتي تخرجت منها في عام 2020.

ويوم الأحد الماضي، نشرت الصحفية في حسابها على “تويتر” انتقادها لكيفية تعاطي وسائل الإعلام للوضع في الشيخ جراح، وكتبت: “تبدو الموضوعية متقلبة عندما تتضمن المصطلحات الأساسية التي نستخدمها للإبلاغ عن الأخبار ضمنيا على ادعاءات”.. “استخدام” إسرائيل “وليس” فلسطين “أو” الحرب “وليس” الحصار والاحتلال “هي خيارات سياسية، ومع ذلك تتخذ وسائل الإعلام هذه الخيارات الدقيقة طوال الوقت دون تمييزها على أنها منحازة”.

ومن بين المنشورات السابقة التي كانت تنشرها الصحفية المفصولة منشور هاجمت خلاله الملياردير الراحل شيلدون أديلسون المؤيد لإسرائيل والذي كان قبل وفاته صديقا مقربا من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث قالت إنه “ملياردير عاري يشبه الفأر”.

وفي الأيام اللاحقة، نشرت وسائل الإعلام المحافظة بما في ذلك مواقع “الفيدراليست” و”واشنطن فري بيكون” و”فوكس نيوز”، تقارير تنتقد فيها “أسوشيتد برس” لتوظيف وايلدر التي عملت سابقا مع صحيفة “أريزونا ريبابليك” بعد تخرجها من جامعة ستانفورد، عندما قام جمهوريو ستانفورد كوليدج بشن حملة تسلط الضوء على منشوراتها السابقة الداعمة للقضية الفلسطينية، بخلاف هجومها علي الصهيونية.

وتضمنت حملات المنصات اليمينية ضد وايلدر حملات تشكيك واسعة، حيث قال موقع “واشنطن فريبيكون” اليميني في تقرير له، إن عمل وايلدر “يثير شكوك في موضوعية وكالة “أسوشيتد برس” التي كان لها مكتب في مبني يضم مقر المخابرات العسكرية لحركة حماس في قطاع غزة، في إشارة لبرج الجلاء بالقطاع والذي تم قصفه بعد إنذار وسائل الإعلام الأجنبية والعربية التي تتخذ من المبني مقرا لها.

هذا، وتعتقد وايلدر أن “أسوشيتد برس” أنهت خدماتها تحت ضغط تلك الانتقادات الحادة التي وجهت لها، كما علمت أن الوكالة بدأت بمراجعة نشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشر تدويناتها القديمة.

المصدر: وسائل إعلام

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