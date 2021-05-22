ليبيا – حذر المحلل السياسي المهدي عبد العاطي من حرب جديدة تلوح في الأفق إذا عجزت السلطة التنفيذية الجديدة عن إجراء الانتخابات في موعدها.

عبد العاطي رأى في تصريح لصحيفة”النهار العربي” أن الصراع الدائر بين مجلس الدولة الاستشاري ومجلس النواب طيلة الأعوام الماضية هو السبب الرئيس في الأزمة الليبية، وأن هذين المجلسين هما المستفيدان الأولان من حالة الفوضى القائمة واستمرار المزايا بحسب قوله.

واعتبر أن الاقتراع المباشر لاختيار رئيس الدولة ليس في مصلحة بعض الأطراف التي لديها قوى نافذة على الأرض، وعندما يتم الاتفاق داخل لجنة الحوار السياسي واعتماد التصويت الحر المباشر، فاعتباراً من تلك اللحظة؛ سوف يتم الإعداد للحرب بقيادات جديدة.

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